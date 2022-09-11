Росія «пояснила» потребу в російськомовних у світі: об'єкти для вербування та підривної діяльності

Почну зі спойлера – якщо розмовляєте російською, то, згідно з новою путінською ідеологією, ви – співвітчизник Володимира Путіна. Як вам таке?

Кремль нарешті відкрив убористий секрет «русского міра». Йдеться про підписану Путіним так звану концепцію гуманітарної політики Росії за кордоном, яка де-факто є своєрідною доктриною зовнішньої політики рф.

На практиці це означає:

● Росія «захищатиме права та інтереси» не лише етнічних росіян», а й усіх іноземних громадян, які говорять російською мовою. У Кремлі їх вважають співвітчизниками, - незалежно від країни проживання, в тому числі – й громадян Західної Європи та США.

● Комітет з культурних зв’язків зі співвітчизниками є насправді прикриттям для роботи з емігрантськими кругами та розвідувальної роботи. Оскільки комітетчики не можуть працювати з 2-м чи 3-тім поколінням мігрантів, то вони добиратимуться до них через старше покоління «русскоязичних».

● Увага, найважливіше: основною оперативною задачею роботи зі «співвітчизниками» є підготовка вербувально-розвідувальної бази мігрантів, котрі є частиною сучасного західного суспільства, в тому числі – адвокати, нотаріуси, підприємці, працівники готелів та ресторанів, викладачі та навіть священники.

Цікаво, що доктрина використання співвітчизників за кордоном є фактичним продовженням політики КДБ від 1968 року, коли було прийнято рішення використовувати радянських емігрантів для проведення підривної діяльності та збору інформації в країнах проживання.

Детальніше доктрина проаналізована тут (https://lansinginstitute.org/2022/09/09/involvement-with-compatriots-as-a-tool-for-russian-intelligence-and-subversion-abroad/).

Джерело: https://t.me/zloyodessit/16828

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