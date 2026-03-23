росія посилює гібридні атаки проти Німеччини

Очільник Федеральної служби з охорони конституції Німеччини Сінан Селен заявив (https://www.tagesspiegel.de/politik/sabotage-und-spionage-bfv-sieht-mehr-risikoappetit-bei-auslandischen-angreifern-15376017.html) про зростання рівня саботажу, шпигунства та інших загроз безпеці.

● За його словами, іноземні гравці, передусім росія, демонструють більшу готовність до ризику та використовують ширший набір інструментів, не виключаючи навіть вбивств.

● У Берліні відкрито визнають: росія сприймає Німеччину як одного з головних супротивників. Основними цілями зовнішніх операцій стають логістика, оборонна промисловість і технологічний сектор.

❗️ Після 2022 року кремль суттєво активізував гібридні дії проти Німеччини. Йдеться про комплексну стратегію, що поєднує кібератаки, дезінформацію, шпигунство і саботаж із метою послаблення підтримки України та підриву єдності ЄС. Важливим напрямом впливу також залишаються вибори (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17368). У цих умовах ключовим стає створення комплексної системи реагування на гібридні загрози.

▶ ️Раніше про подібні тенденції також повідомляли (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17493) спецслужби Швеції. Це свідчить про розширення гібридної агресії кремля по всій Європі.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17513

