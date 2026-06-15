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росія продовжує перетворювати заклади вищої освіти на інструмент вербування студентів для участі у війні проти України

росія продовжує перетворювати заклади вищої освіти на інструмент вербування студентів для участі у війні проти України

● У російському університеті транспорту (РУТ) зафіксовано черговий випадок агітації студентів до служби у підрозділах БпЛА безпосередньо під час онлайн-заняття. Викладачка розпочала лекцію з ознайомлення студентів з «умовами служби», необхідністю реєстрації в застосунку «Макс» та підписки на визначені канали.

● Раніше студентам РУТ розповідали про службу у безпілотних військах та спонукали підписувати документи про «ознайомлення» з умовами контракту.

● Подібна практика в рф набула (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16960) дуже великого поширення у багатьох закладах вищої та навіть середньої освіти. Керівникам закладів спускають плани набору контрактників до війська. Задля виконання цих планів на студентів здійснюється (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18150) адміністративний тиск, їх заманюють до війська освітніми пільгами, нав’язливою пропагандою та маніпуляціями.

❗️ кремль дедалі глибше інтегрує систему освіти у військову машину держави, розглядаючи молодь виключно як кадровий ресурс для війни проти України.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18278

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