росія проти НАТО

Скажіть хто знає. Гітлер ніколи не заявляв, що Німеччина сама воює проти всього західного світу? Ну, вдумайтеся! Проти гітлерівської Німеччини воювали водночас Британія з усіма колоніями, США з усією їх економікою, Канада, Австралія, Франція та СРСР. Ба-більше, Захід не тільки виставляв проти Німеччини та Італії свої флот, авіацію і сухопутні армії. Він ще й забезпечував СРСР зброєю та дефіцитними матеріалами.

Покришкін літав на "Аерокобрі", снаряди до "Катюш" виробляли в США і монтували на "Студебеккерах", основним джипом Червоної армії був американський "Вілліс". Тощо й тощо. Росіянам давно розповіли що їхнє "можем павтаріть" це про те, як в травні 1945 р. радянські солдати, в американських шкіряних черевиках, в кузовах американських Студебеккерів, під американську тушенку кружляли американський спирт, і слухаючи з американських радіоприймачів американську "Чатанугу Чу-Чу", піднімали тости "За Родіну, за Сталіна".

Бог з ним навіть з 12000 літаків, 18564 танків та цілим флотом кораблів (311 одиниць). Поставки харчів з країн Заходу, СРСР у 1943 р. від голоду врятували. Загроза стояла в повний зріст.

І от я не знаю, чи заявляв Гітлер що нацистська Німеччина воює з усім західним світом? Але російські пропагандисти волають про це з кожної праски. Медведєв щойно заявив що Росія воює проти всього блоку НАТО. Мовляв, всі їхні невдачі на фронті то через те що ЗСУ мають Джавеліни, Нлау, Стінгери, Байрактари, Хаймарси, "три сокири", морські дрони тощо. А ще через те, що Захід допомагає нам економічно. Бо от якби Захід нам не допомагав!..

Ми цього, власне, не приховуємо. Все вірно. Якби Захід нам не допомагав, з нашим керівництвом яке три роки скорочувало бойові бригади, шукало мир в очах Путіна і висаджувало мільярд дерев, нам був би каюк як державі.

Так само як був би каюк СРСР у 1943 р., якби не американські тушенка, шоколад, масло, мука та інші харчі які привозили з Заходу. Голодна армія не воює, що б там не казали російські пропагандисти.

Проте Захід нам допомагає. Так само як він допомагав СРСР. І причина цього проста.

Країни Заходу, це країни демократії. А країни демократії не сприймають нацизм, у всіх його формах. Хоч у німецькій гітлерівській, хоч у російській путінській. Так, виступивши проти нацизму Гітлера, Захід тоді підтримав більшовизм Сталіна. Але давайте не забувати що той самий Захід поховав СРСР. В т ч за допомогою Німеччини, яка так само стала демократичною.

Той факт, що Захід категорично відмовився віддавати Москві Україну на розправу, а допомагає нам, навіть попри проблеми в своїх економіках, то як раз сигнал Росії, з нею щось не в порядку. Якщо на твоєму боці лише Білорусь, Іран та Північна Корея, а проти весь цивілізований світ, то не зі світом щось не так, а з тобою.

Коли Росія заявляє "ми воюємо проти всього НАТО" це те саме, що вона заявляє "ми нацисти і неадеквати".

Бо скажи хто твій ворог, і всі дізнаються хто ти.

Джерело: https://t.me/dragonspech/5667

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