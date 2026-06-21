росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення української культури, яка їй не належить

Важливим прикладом такого явища є видатний український композитор, диригент, співак, скрипаль і педагог Артемій Ведель – один із найвизначніших творців української духовної хорової музики XVIII століття.

Для А. Веделя Київ, Києво-Могилянська академія, українське церковно-співоче середовище, Харків і традиція українського хорового концерту були значно важливішими, ніж будь-яка пізніша «общєрусская» рамка. Проте росіян це «чомусь» не цікавить, і вони нерідко намагаються називати А. Веделя «російським» композитором або записувати його творчість до історії «русского церковного пения».

Про фейки, які просуває роспропаганда у намаганні одноосібно «привласнити» Артемія Веделя, читайте у спільній інфографіці Центру протидії дезінформації та YouTube-каналу «Культуртригер» (https://t.me/culturetrigger).

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18347

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