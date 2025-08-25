росія протягом століть краде українську культуру

росія протягом століть цілеспрямовано привласнює українську культуру, намагаючись перетворити її на зручний додаток до власної імперської міфології

Одним з яскравих прикладів такого культурного мародерства є історія Михайла Якимовича Козика – українського живописця і педагога, учня М. Пимоненка, який став важливою постаттю міжвоєнного українського мистецтва.

Попри виразно український характер його творчості, росіянські та совєцькі наративні моделі намагаються позиціонувати М. Козика російським та совєцьким художником, або ж нівелювати його національну ідентичність. Як завжди, росії байдуже до контексту, який не вписується в її імперську оптику.

Про фейки, за допомогою яких російська пропаганда намагається привласнити ім’я Михайла Козика – читайте у спільній інфографіці Центру протидії дезінформації та YouTube-каналу «Культуртригер»:

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15383

