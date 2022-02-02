Росія розглядає можливість створення військового флоту в Арктиці – The Jamestown Foundation

Росія планує створити нове військово-морське формування – Арктичний флот. Мета – забезпечення безпеки російського Північного морського шляху (ПМШ) і Арктичного прибережного регіону в цілому. Про це йдеться у статті аналітичного центру The Jamestown Foundation.

Створення окремого арктичного військово-морського підрозділу дасть змогу Північному і Тихоокеанському флотам ВМС РФ зосередитися на суто бойових завданнях. Арктичний флот матиме справу тільки з ПМШ, але також зможе надати підтримку, якщо Північний флот Росії постраждає у військових діях. Оскільки, як зазначають російські військові аналітики, об’єднане стратегічне командування Північного флоту, що зараз відповідає за безпеку російської Арктики, ймовірно, буде знищено у потенційному конфлікті з ВМС США.

Розкрита концепція визнає надважливість для Росії проходження торговельного морського транспорту через ПМШ. Цей морський шлях лежить узбережжям Росії, від західного морського кордону з Норвегією до Берингового моря. Відповідальність за охорону російського арктичного узбережжя наразі розділяється між Північним і Тихоокеанським флотами. Для Росії та російського комерційного судноплавства унікальною перевагою Північного морського шляху перед усіма іншими океанічними коридорами є те, що він повністю проходить у територіальних водах країни. Це забезпечує такий рівень безпеки, якого не дають міжнародні маршрути через Балтійське, Чорне чи Середземне моря, оскільки під час кризи вони є вразливими до іноземного морського втручання, наприклад у формі блокади.

Російська вуглеводнева промисловість також покладає великі надії на розширене використання ПМШ. Сучасний арктичний вантажний флот РФ налічує понад 40 суден, що були побудованих за останні чотири роки, і до 2030 року він може збільшитися втричі – до 120. Проте, щоб розширити навігаційний сезон ПМШ, РФ стикається з неминучою нестачею атомних криголамів. Додавання п’ятого до нинішнього флоту з чотирьох криголамів розширить сезон з восьми до дев’яти місяців.

Якщо плани зі створення арктичного флоту будуть втілені, він охоронятиме російські торгові морські перевезення вздовж російського арктичного узбережжя протяжністю 4 300 миль, звільнивши від нудної роботи із забезпечення безпеки як Північний, так і Тихоокеанський флоти. Однак, як показала Друга світова війна, чергування арктичних конвоїрів у російських водах може швидко стати заходом високого ризику.

Источник: szru.gov.ua

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