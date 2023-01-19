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росія відмовилася від стандартів цивілізованості та захисту прав людини

росія відмовилася від стандартів цивілізованості та захисту прав людини

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Лідер кремля путін скерував до держдуми проєкт закону про припинення дії щодо рф міжнародних договорів Ради Європи, з якої росію виключили у березні 2022-го.

Серед документів, чинність яких буде припинена в рф, – Конвенція про захист прав людини та основних свобод, Європейська конвенція про припинення тероризму, Європейська хартія місцевого самоврядування, Європейська соціальна хартія тощо.

▶️ Це рішення путіна засвідчило, що раніше москва підписувала договори з репутаційних, а не ціннісних міркувань. Керована тираном держава-терорист більше не соромиться перед світом своєї справжньої варварської суті.

▶️ Відмова від міжнародних зобов’язань зовсім не означає анулювання відповідальності за порушення базових принципів міжнародного права, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

▶️ До 2022 року лише білорусь з її диктаторським режимом лукашенка була поза Радою Європи. Але путінська росія врешті так само заслужила на вигнання.

Джерело: https://t.me/spravdi/24224

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Темы: росія

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