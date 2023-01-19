росія відмовилася від стандартів цивілізованості та захисту прав людини

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Лідер кремля путін скерував до держдуми проєкт закону про припинення дії щодо рф міжнародних договорів Ради Європи, з якої росію виключили у березні 2022-го.

Серед документів, чинність яких буде припинена в рф, – Конвенція про захист прав людини та основних свобод, Європейська конвенція про припинення тероризму, Європейська хартія місцевого самоврядування, Європейська соціальна хартія тощо.

▶️ Це рішення путіна засвідчило, що раніше москва підписувала договори з репутаційних, а не ціннісних міркувань. Керована тираном держава-терорист більше не соромиться перед світом своєї справжньої варварської суті.

▶️ Відмова від міжнародних зобов’язань зовсім не означає анулювання відповідальності за порушення базових принципів міжнародного права, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

▶️ До 2022 року лише білорусь з її диктаторським режимом лукашенка була поза Радою Європи. Але путінська росія врешті так само заслужила на вигнання.

Джерело: https://t.me/spravdi/24224

Новости портала «Весь Харьков»