Росія відмовилася виконати рішення суду ООН щодо припинення війни в Україні

Росія відмовилася виконати вимогу Міжнародного кримінального суду ООН та припинити бойові дії в Україні. Як повідомляє УНІАН, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ні, ми не можемо прийняти це рішення до уваги. У Міжнародного Суду є таке поняття, як «згода сторін». Тут ніякої згоди бути не може. В даному випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги», – сказав Пєсков.

Також Пєсков заявив, що Росія і Україна поки не наблизилися до підписання будь-яких домовленостей.

Як повідомлялося, Міжнародний суд ООН в Гаазі виніс рішення у справі про напад Російської Федерації на Україну. РФ повинна негайно припинити війну.

Член української делегації на слуханнях у Міжнародному Суді ООН у справі «геноциду» українського народу Росією Олена Зеркаль назвала основні вимоги України до РФ. В першу чергу, вона закликала російську владу негайно припинити військові дії, які вона розв’язала на території України 24 лютого. Також Україна вимагала утриматися від будь-яких дій, які можуть посилити або розширити спір, або зробити його більш складним для вирішення.

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