росія відправляє нові підрозділи військ до білорусі та кораблі в Азовське море – Генштаб

Окупанти відправляють до білорусі нові підрозділи зі складу 37-ї омсбр (Кяхта), 5-ї отбр (Улан-Уде) 36-ї армії, 38-ї омсбр (Єкатеринославка) 35-ї армії, 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) тихоокеанського флоту збройних сил російської федерації, повідомляє hromadske.ua із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 12:00 25 березня.

Також ворог нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Керченською протокою у північному напрямку пройшов малий тральщик «Валентин Пикуль», ракетний катер «Набережные Челны» та два десантних катери.

У Генштабі наголосили, що противнику не вдалося досягти основних цілей широкомасштабної війни – блокади Києва і виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Проте частково ворог досяг успіху зі створення сухопутного коридору між тимчасово окупованими Кримом та частиною Донецької області.

На Волинському напрямку активних дій ворог поки не проводив, але ймовірність залучення збройних сил білорусі до агресії проти України залишається високою.

На Поліссі наступальних дій не було. Окупант зосереджує зусилля на обстрілах позицій ЗСУ в районах населених пунктів Нова Буда, Наливайківка, Озерщина. В районі Чорнобиля угруповання військ Східного військового округу рф розгорнуло польовий табір.

На Сіверському напрямку окупаційні війська продовжують утримувати раніше захоплені рубежі, намагаються наростити угруповання та блокувати Чернігів. Не припиняють обстрілювати інфраструктуру міста. У напрямку Броварів окупантам просунутися не вдалося, тож вони перейшли до оборони та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.

На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати позиції на підступах до Сум та Харкова, відновлює втрати у техніці та живій силі. Не припиняє застосовувати авіацію та артилерію для знищення житлових кварталів міст.

В районі міста Ізюм окупанти спробували прорвати оборону українських військ з півдня, в районі Кам’янки, але їх зупинили в районі Тихоцького і знищують тих, хто вклинився.

На Донецькому напрямку окупанти теж відновлюють втрати та застосовують артилерію й авіацію по інфраструктурі мирних міст. Від задуму виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей рф не відмовилася.

На Таврійському напрямку намагаються встановити окупаційну владу на тимчасово окупованих територіях.

Водночас Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє, що у військових рф почалися проблеми з фінансуванням.

«У російських військових частин закінчуються гроші для виплат військовим, а додаткові витрати в бюджеті не передбачені. Зважаючи на жорсткі санкції, запроваджені проти рф, додаткових коштів в бюджеті немає», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости