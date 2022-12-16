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росія використовує уряд Ірану, щоб побудувати коаліцію проти Заходу

росія використовує уряд Ірану, щоб побудувати коаліцію проти Заходу

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Іран і рф підсилюють одне одного у військовій сфері, посилюючи небезпеку в Східній Європі та на Близькому Сході. Вони несуть загрозу своїм сусідам, керуючись імперською мотивацією.

● Політичні режими москви та Тегерану подібні жорстким гнобленням власних громадян – вони спираються на насильство і страх.

● Але іранці виборюють свої громадянські права, а кремль насаджує росіянам більш жорсткий режим з цензурою, репресіями та «могилізацією».

● Іран і рф дружать урядами, а не народами. Іранці пам’ятають, що їх батьківщина не раз ставала об’єктом російського імперіалізму, а теперішня підтримка ненависного режиму кремлем викликає ще більшу відразу до рф.

● росія цинічно користується Іраном, аби побудувати антидемократичну коаліцію проти Заходу, затягуючи своїх «партнерів» у дедалі більшу ізоляцію.

Джерело: https://t.me/spravdi/22550

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