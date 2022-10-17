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Росія запустила фейк про «термінове закриття» посольства Сербії у Києві: насправді це не так

Росія запустила фейк про «термінове закриття» посольства Сербії у Києві: насправді це не так

Російські пропагандисти розповсюдили інформацію про те, що країна закриває диппредставництво «з міркувань безпеки» та закликає сербів залишити територію України. Цю інформацію підхопили і деякі українські ЗМІ.

Насправді сербські дипломати виїхали з України ще у березні. Про це заявив як речник МЗС України Олег Ніколенко, так і МЗС Сербії.

«Співробітники посольства Сербії виїхали із України на початку березня. Відтоді сербські дипломати продовжують працювати з Белграда», — заявив Ніколенко в коментарі «Європейській правді».

«МЗС Сербії повідомило 3 березня, що посольство тимчасово закрите, а співробітників дипломатично-консульського представництва евакуйовано до Белграда, де продовжують виконувати свої обов'язки», — заявили в сербському зовнішньополітичному відомстві у коментарі одному з російських пропагандистських видань.

Будьте обережні та довіряйте лише офіційним або перевіреним джерелам інформації!

Джерело: https://t.me/spravdi/19235

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