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росія знову «майже» досягла цифрового суверенітету. Загинаємо пальці вкотре

росія знову «майже» досягла цифрового суверенітету. Загинаємо пальці вкотре

6 червня заступник голови IT-комітету держдуми рф андрій свінцов заявив, що перехід на «вітчизняні IT-рішення» в росії майже завершений, а повного цифрового суверенітету країна може досягти вже «за рік-два».

За його словами, основу цього суверенітету мають забезпечити власні операційні системи, браузер, центр сертифікації, «госуслуги» та платіжна система «мир».

Щоправда, проблема в тому, що російська влада вже багато разів заявляла, ніби цей самий «цифровий суверенітет» вони давно побудували.

Ще у 2019 році в росії ухвалювали закон про «суверенний інтернет» і заявляли, що країна готова до автономної роботи рунету.

У 2022 році глава мінцифри рф максут шадаєв заявив, що після виходу західних IT-компаній росія «фактично досягла цифрового суверенітету».

У 2023 році російська влада розповідала, що рф уже має власну цифрову екосистему, здатну повністю замінити західні сервіси — від соцмереж до програмного забезпечення.

У грудні 2025 року кремль взагалі оголосив про «повний цифровий суверенітет» росії. Тоді запуск державного месенджера MAX подавався як фінальний етап побудови незалежного російського цифрового простору.

Паралельно російські чиновники роками обіцяли повне імпортозаміщення Windows, Android, Google, YouTube та інших західних платформ. Але навіть у 2026 році російські держструктури продовжують користуватись іноземним софтом, VPN та західною інфраструктурою.

Тому тепер росія вкотре «майже досягла» цифрового суверенітету. Як і кілька років тому. І як, ймовірно, ще багато разів у майбутньому.

Джерело: https://t.me/spravdi/55798

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