казанський авіаційний завод ім. с.п.горбунова на саміті «росія – АСЕАН» продемонстрував іноземним делегаціям пасажирський літак Ту-214 та заявив про готовність постачати машину на експорт. Стенд російського виробника відвідали представники Індії, В'єтнаму, Таїланду, Малайзії, Брунею, Філіппін, Лаосу, Камбоджі та Східного Тимору. Можливо, авіакомпанії цих країн і готові були б придбати російські літаки, проте реальний товар наразі існує виключно у вигляді обіцянок, планів та проєктів.

За підсумками 2025 року завод–виробник передав замовникам лише один літак Ту-214. У 2024 році національний авіаперевізник «аерофлот» взагалі відмовився від ідеї літати на цих нових «тушках». Первинний контракт передбачав будівництво 11 літаків до 2025 року, а згодом – ще 29 бортів до 2030 року. Проте тотальний дефіцит комплектувальних та інженерних кадрів постійно зміщував терміни введення лайнера в експлуатацію. У результаті своїх літаків «аерофлот» так і не дочекався.

За словами генерального директора об'єднаної авіабудівної корпорації рф вадима бадехи, у поточному році мають випустити чотири літаки Ту-214 – ті самі, що обіцяли зібрати ще торік. «росія – це велика авіаційна держава. Так, як люблять авіацію в нашій країні, її не люблять ніде», – наголошує бадеха.

Водночас, за підрахунками російських авіаекспертів, їхня галузь пасажирських авіаперевезень гостро потребує близько 300 літаків такого класу. Тому не зрозуміло, що саме росіяни планують експортувати і, головне, з яких ресурсів. Ситуація класично нагадує «шахрайство», коли замість повітряного судна клієнтам намагаються продати звичайне повітря.

Із урахуванням того, що обсяги російських міжнародних цивільних авіаперевезень стрімко падають, місцеві авіатори просто не мають спроможності розвивати власну галузь. Якщо ще цієї зими без пересадок із рф можна було вилетіти за 43 закордонними напрямками, то з початком літа перелік доступних країн скоротився вже до 31.

Джерело: szru.gov.ua

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