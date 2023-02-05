Росіянам треба готуватися до виплати репарації

Тема репараций очень скоро будет в топе запросов и коснется каждого русского. Я бы сказал, каждого кармана.

9 лет Россия совершала и продолжает множить такие чудовищные военные преступления, что выплата репараций по окончании войны станет единственным шансом вернуться из полной изоляции в круг цивилизованных стран. И не факт, что пустят.

Тема масштабная, поэтому просто немного исторических аналогий и впечатливших цифр.

Итак, знаете ли вы о том, что последний платёж по репарациям после Первой мировой войны Немецким федеральным банком был выплачен лишь в 2010 году? Спустя 91 год (!) с даты их введения в Версальском мирном договоре 1919 г., где зафиксирована ответственность Германии и её союзников за убытки, понесённые гражданским населением стран Антанты вследствие войны.

Сумма репараций была определена в 269 миллиардов золотых марок, что является эквивалентом примерно 100 тыс. тонн золота. Сегодня, на дату 04.02.23, по данным ЦБ РФ тонна золота стоит 4 336 900 000 руб. Умножаем на 100 000, проводим параллели и восхищаемся.

Конечно, Германия юлила, как могла. Ослабленная экономическим кризисом 20-х, Великой депрессией, обесцененной нацвалютой и огромным госдолгом, она была не в состоянии выплачивать репарации. В 1923 г. курс доллара вырос с 7,5 тыс. до 4,2 трлн бумажных марок. Избыток денежной массы достиг 29500% в месяц.

Однако надо признать, что инфляция облегчила государству выплату гигантской суммы. Репарационный долг то сокращали, то увеличивали, то принимали новый план выплат, то вообще требовали полной отмены, пугая возможным крахом экономики и коммунистической революцией в Германии. А Гитлер уплату репарационных платежей вовсе прекратил. Он специально провоцировал антиверсальские настроения, чтобы использовать их для прихода к власти.

Процесс возобновили в 1953 г., но часть суммы временно разрешили не платить до объединения Германии. И когда в 1990 г. это произошло, выплаты продолжались еще 20 лет, для чего объединенная Германия взяла двадцатилетний кредит в 239,4 млн марок.

Историки считают, что именно репарации и гиперинфляция косвенно спровоцировали и Вторую мировую войну: прошедшие через разруху, безработицу и обнищание немцы охотно шли за нацистами. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что именно это, даже больше, чем Великая депрессия, подготовило почву для прихода к власти национал-социалистов.

Экономисты определили размер военных расходов Первой мировой войны в 186 миллиардов золотых долларов 1913 г. (это порядка 11 триллионов современных долларов). Представили, да?

Расходы человечества на Первую мировую равны всему национальному доходу Германии, одной из самых развитых экономик мира, за 30 лет!

А Российская империя в 1914 году только за сутки войны тратила 12 млн золотых рублей. За три следующих года эта сумма ежедневных расходов увеличилась в пять раз. К 1917 году война стоила для России уже 55 млн руб. в сутки – всего за две недели боев тратилось столько же средств, сколько уходило на армию и флот за весь довоенный 1913 год.

И о потерях в Первой мировой войне всех воюющих сторон: 10 млн военнослужащих и 12 млн мирных жителей убиты, 22 млн ранены.

Потери же Российской империи в Первой мировой составили свыше 2 млн погибших на фронтах и свыше 3 млн пленных. Потери гражданского населения превысили 1 млн. Мобилизовано было 15 378 000 солдат.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/10624

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