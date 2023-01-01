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Росіяни не вірять в Путіна та його війну. Ось кілька фактів

Росіяни не вірять в Путіна та його війну. Ось кілька фактів

● За перші 10 місяців року піддані фюрера перерахували на закордонні рахунки $68 млрд. Восени бажання заховати гроші подалі від Мордору лише посилилося.

● Рекордні $14,7 млрд виведені з російської банківської системи в жовтні, у вересні було $7 млрд.

● Чистий відтік капіталу з Росії (від фізичних та юридичних осіб) цього року може досягти $251 млрд. Це максимальний показник з 1994 р. Для порівняння – торік було $74 млрд.

● Число запитів на купівлю нерухомості за кордоном серед підданих Мордору виросло в 2,3 раза за рік. При чому, росіяни не просто цікавляться – 4 з 5 купують. Їдуть до Таїланду, Катару, Туреччини, Грузії – лиш би не залишатися в Росії.

● З Мордору цього року виїхали й не повернулися 100 тисяч IT-спеціалістів. Режим при цьому хоче заборонити дистанційну роботу.

● Загалом з Росії у 2022 році виїхали "з кінцями" до 1 млн громадян. Це більше, ніж за всю холодну війну. Виїжджають люди з достатком, бізнесмени, креативний клас.

▶️ Путін свідомо перетворює РФ на аналог КНДР, де злочинне угрупування керує безініціативною бідною масою. Мордору не потрібні громадяни.

Саме тому сьогодні:

♦️ падьож від алкоголізму «великих руських холопів» (ВРХ) учетверо перевищує втрати орків на війні. Хронічних алкоголіків близько 6 млн. Це більше, ніж населення Данії;

♦️ зеки стають дедалі важливішим активом воєнної машини Кремля. Зараз тюрми Мордору стають транзитним пунктом на шляху в’язнів до трудових таборів чи ПВК.

Ми ж знали, що все іде за планом. А тепер ось і сам план вимальовується.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/577

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