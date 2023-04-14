росіяни розширюють свій словник новомови: тепер цифрову мобілізацію називають «гуманізацією»
Дайджест Центру стратегічних комунікацій
У кремлі взагалі настільки заплутались у власних гібридних словесних спецопераціях, що примудрилися вивернути найтоталітарніший закон про електронні повістки як «турботу про росіян».
Принаймні офіційне пояснення цифровізації «військового поселення» (у яке власне і перетворюється вся росія) – це «скасування мобілізації».
Голова ради федерації (в якій цей закон підтримали 12 квітня майже одностайно) матвієнко пояснила: «Це своєрідна гуманізація, щоб не допускати крайніх заходів».
Не здивуємось, якщо незабаром в росії будуть кидати до буцегарні «за дезінформацію про гуманізацію мобілізації».
Джерело: https://t.me/spravdi/27893