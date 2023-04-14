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росіяни розширюють свій словник новомови: тепер цифрову мобілізацію називають «гуманізацією»

росіяни розширюють свій словник новомови: тепер цифрову мобілізацію називають «гуманізацією»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

У кремлі взагалі настільки заплутались у власних гібридних словесних спецопераціях, що примудрилися вивернути найтоталітарніший закон про електронні повістки як «турботу про росіян».

Принаймні офіційне пояснення цифровізації «військового поселення» (у яке власне і перетворюється вся росія) – це «скасування мобілізації».

Голова ради федерації (в якій цей закон підтримали 12 квітня майже одностайно) матвієнко пояснила: «Це своєрідна гуманізація, щоб не допускати крайніх заходів».

Не здивуємось, якщо незабаром в росії будуть кидати до буцегарні «за дезінформацію про гуманізацію мобілізації».

Джерело: https://t.me/spravdi/27893

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