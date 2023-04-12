росіяни завдали Україні збитків на $700 млрд

Про це заявив головний консультант відділу організаційної роботи Кабінету керівника Офісу президента Гавриш під час брифінгу.

За його інформацією, окупанти знищили та пошкодили:

– понад 74 тис. житлових будинків;

– близько 2,5 тис. навчальних закладів;

– 500 лікарень;

– 400 культурних споруд;

– 120 релігійних споруд;

– 4,5 тис. обʼєктів мереж і комунікацій;

– 114 обʼєктів енергетики.

Гавриш наголосив, що Україна вживатиме всіх заходів, аби Росія компенсувала всю завдану Україні шкоду. На це знадобиться близько 5-7 років, в найгіршому варіанті – до 10 років.

Джерело: https://t.me/spravdi/27795

Новости портала «Весь Харьков»