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росіяни завдали Україні збитків на $700 млрд
Про це заявив головний консультант відділу організаційної роботи Кабінету керівника Офісу президента Гавриш під час брифінгу.
За його інформацією, окупанти знищили та пошкодили:
– понад 74 тис. житлових будинків;
– близько 2,5 тис. навчальних закладів;
– 500 лікарень;
– 400 культурних споруд;
– 120 релігійних споруд;
– 4,5 тис. обʼєктів мереж і комунікацій;
– 114 обʼєктів енергетики.
Гавриш наголосив, що Україна вживатиме всіх заходів, аби Росія компенсувала всю завдану Україні шкоду. На це знадобиться близько 5-7 років, в найгіршому варіанті – до 10 років.
Джерело: https://t.me/spravdi/27795