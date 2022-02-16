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Російські християни збирають підписи під закликом до Путіна припинити ескалацію на кордоні з Україною

Російські християни збирають підписи під закликом до Путіна припинити ескалацію на кордоні з Україною

Російські християни збирають підписи під закликом до свого керівництва припинити шантажувати Україну і світ і зупинити мосове накопичення російських військ (кодова назва "іхтамнєт") на кордоні з Україною.

"Отримав це звернення від друзів з Росії", - написав у Фейсбук директор Міжнародного інституту Афонської спадщини (МІАС) Сергій Шумило.

"Те, що війна часто виправдовується з амвонів, ображає ім'я Христа, який ніколи не благословляв убивство... Вина за розв'язання війни лежить на агресорі, і ми не хочемо бачити в цій ролі Росію, свою країну... Ми наполягаємо на тому, щоб всі російські війська, зосереджені за останні кілька місяців на кордоні з Україною, понад звичайну чисельність прикордонних підрозділів, були відведені від кордону з Україною. Закликаємо всіх християн і людей доброї волі приєднатися до нашої заяви", - йдеться у документі.

"Тверезий, чесний і сміливий погляд віруючих людей, для яких християнське миролюбство і Євангельські Заповіді не є порожніми гаслами. Приємно, що в Росії є чимало тверезих людей, які не піддаються на зомбування агітпропу, не підтримують войовничої антиукраїнської риторики свого керівництва і не бояться про це свідчити вголос. З такими людьми хочеться і надалі зберігати дружні стосунки і подякувати за їхню безбоязну християнську і громадянську позицію. Вірю, що попри войовничу риторику політиків і шантажування, війни не буде. Господь не допустить, адже більшість людей по різні сторони кордонів проти війни! Така б війна стала початком кінця самої Росії і там це багато хто добре усвідомлює...", - прокоментував звернення російських християн Сергій Шумило.

Такі заяви в Росії за останній час не поодинокі.

Як РІСУ інформувала, російські війська південного та західного військових округів, які межують з Україною, почали повертатись у місця постійної дислокації після навчань вже у вівторок, 15 лютого.

Міністр закордонних справ України вже відреагував на ситуацію. "З Російської Федерації постійно лунають різні заяви, тому у нас вже є правило: побачимо, тоді повіримо. Побачимо відведення - повіримо у деескалацію", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві.

На думку Кулеби, поки що дипломатам вдалося стримати Росію від подальшого загострення.

Источник: risu.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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