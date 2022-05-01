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Російські кібернаступальні операції на Україну, ймовірно, досягли свого максимального потенціалу

Російські кібернаступальні операції на Україну, ймовірно, досягли свого максимального потенціалу

Україна все ще відчуває сильний тиск у кіберпросторі з боку російських хакерів. Проте, ймовірно, їхній потенціал уже досягнув свого максимуму. Вони вже продемонстрували всі доступні інструменти та технології. Завдяки санкціям російські хакери не зможуть розвиватись так, як вони розвивались раніше.

“Наше спільне завдання – не допустити посилення російських кібертерористів. Щоб досягти цього, потрібна співпраця між державами та державними органами, підвищення обізнаності бізнесу та громадян про загрози, обмеження ресурсів і технологій, доступних терористичній державі. Тільки завдяки санкціям можна забезпечити безпеку – наскільки це можливо в кіберпросторі – для всіх розвинених демократій”, – зазначив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.

Втім, російські хакери все ще – серйозна загроза для всього світу. Не варто їх недооцінювати, але й не варто переоцінювати. Вони мають високу кваліфікацію та мотивацію для атак не тільки на Україну, а й на інші демократичні країни. Проте, на щастя, вони зіштовхнулись із певними обмеженнями ресурсів – матеріальними та технологічними.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/57712

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