Російські окупанти, які відчули на собі силу ЗСУ, закликають своїх приятелів не їхати на війну в Україну (аудіо)

Окупанти вражені масштабом втрат, яких їм завдають українські війська на Донбасі.

Про це йдеться у телефонній розмові російського загарбника зі своїм приятелем, який залишився в рф і роздумує над приїздом на війну в Україну.

«Даже не думай. Не надо... Я тебе говорю, нас заходила тысяча человек с Калиниграда. Тысяча! Слышишь меня, тысяча! Осталось триста! Короче! Тут полный пи*дец, я тебе отвечаю», - намагається пояснити окупант.

За його словами, єдине, що хоч якось стимулює загарбників воювати далі – це можливість мародерити.

«Аирподсы вторые нашел… Пацаны тут компы разбирали… Там такие компы, нахй… Монитор спидил, нах*й! Мы мародеры», - радісно додає загарбник.

Напевно він забув, що розграбування цінностей на окупованій території – це злочин, який карається довічним позбавленням волі.

Тож якщо залишиться живим, то відповідатиме за свої дії перед законом.

Источник: ssu.gov.ua

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