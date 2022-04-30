Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:33
Просмотров: 111

Російські окупанти, які відчули на собі силу ЗСУ, закликають своїх приятелів не їхати на війну в Україну (аудіо)

Окупанти вражені масштабом втрат, яких їм завдають українські війська на Донбасі.

Про це йдеться у телефонній розмові російського загарбника зі своїм приятелем, який залишився в рф і роздумує над приїздом на війну в Україну.

«Даже не думай. Не надо... Я тебе говорю, нас заходила тысяча человек с Калиниграда. Тысяча! Слышишь меня, тысяча! Осталось триста! Короче! Тут полный пи*дец, я тебе отвечаю», - намагається пояснити окупант.

За його словами, єдине, що хоч якось стимулює загарбників воювати далі – це можливість мародерити.

«Аирподсы вторые нашел… Пацаны тут компы разбирали… Там такие компы, нахй… Монитор спидил, нах*й! Мы мародеры», - радісно додає загарбник.

Напевно він забув, що розграбування цінностей на окупованій території – це злочин, який карається довічним позбавленням волі.

Тож якщо залишиться живим, то відповідатиме за свої дії перед законом.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Миколаївщині затримали російських військових, які намагалися захопити АЕС
Сегодня 10:28    13
РФ може використати територію «Придністров’я» так само як Білорусь
Сегодня 10:15    43
Росіяни викрали зброю з двох поштових відділень Харківщини, – прокуратура
Сегодня 10:02    71
В Харькове мародеры добрались до разрушенных обстрелами рынков
Сегодня 09:50    99
Зеленский изложил свое видение гарантий безопасности Украины
Сегодня 09:38    107
СБУ затримала поплічницю ватажків так званої «днр»
Сегодня 09:26    100
53 тысячи квартир получат переселенцы до конца года
Сегодня 09:15    103
Очередная порция заявлений по войне в Украине и ситуации мире от главы МИД РФ Сергея Лаврова
Сегодня 09:03    156
Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 30 квітня
Сегодня 08:57    107
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 квітня 2022 року
Сегодня 08:50    132
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 