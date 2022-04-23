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Російські окупанти в шоці від опору, який їм чинять українські захисники (АУДІО)

Російські окупанти в шоці від опору, який їм чинять українські захисники (АУДІО)

Вони бояться наших воїнів і почувають себе у небезпеці навіть у тих населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.

«Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг, пи*дас е*нутый! Четыре человека снял сегодня», - розказує російський загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.

Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед, бо сам – боїться залишатися навіть в «тилу».

Його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів. «Они …. 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь», - робить висновок окупант.

Так і є: ми будемо стояти до останнього і знищимо усіх ворогів!

За останніми даними ЗСУ, наші військові ліквідували уже понад 21 тис. окупантів.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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