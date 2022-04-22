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російські загарбники поранили в Україні 386 дітей

російські загарбники поранили в Україні 386 дітей

Унаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну загинуло вже 208 дітей, поранено 386 дітей.

Як передає Укрінформ, про це поінформували ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора в Телеграмі.

«Більше ніж 594 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 22 квітня офіційне число жертв-дітей не змінилося - 208. Зросла кількість поранених – 386», - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 120, Київській - 113, Харківській - 91, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 41, Луганській - 37, Запорізькій - 25, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Як інформують в ОГП, 20 квітня унаслідок артилерійського обстрілу загарбниками у Бахмутському районі Донецької області 16-річний підліток отримав тяжке поранення.

«Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю», - уточнюється у повідомленні.

Як повідомлялося, генпрокурор Ірина Венедіктова поінформувала, що Офіс генпрокурора зафіксував вісім випадків втягнення росією українських дітей у війну проти нашої держави.

Источник: ukrinform.ua

Фото: Стас Юрченко, Ґрати

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