Російська армія завдала ракетного удару по Одеському порту

російські окупанти вдень 23 липня завдали ракетний удар по Одеському морському торговому порту. Очевидці повідомляють про дим над містом.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь», пише «Громадське».

Порт атакували крилатими ракетами типу «Калібр». Дві ракети збили сили протиповітряної оборони, дві інші влучили в об’єкти інфраструктури порту.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявляє, що є постраждалі. Офіційного підтвердження поки немає.

Ракетний удар відбувся наступного дня після того, як у Стамбулі домовилися про відновлення експорту зерна з українських портів, зокрема з Одеського. Відповідну угоду підписала Україна з Туреччиною та ООН, росія підписала дзеркальний документ. Тож в МЗС України вже відреагували на російський удар по порту.

«Менш як 24 години знадобилося російській федерації, щоб ракетним ударом по території порту Одеси поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН і Туреччині в підписаному вчора у Стамбулі документі. російська ракета — це плювок володимира путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна», – йдеться у заяві речника Олега Ніколенка.

В МЗС наголошують на необхідності неухильно виконувати домовленості про відновлення безпечного експорту зерна з портів. Відомство закликає ООН та Туреччину забезпечити, щоб росія дотримувалася своїх зобов’язань.

Агентство Телевидения Новости