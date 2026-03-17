Сегодня 11:01
Просмотров: 28

російська молодь застрягла в мікропозиках

Економічні наслідки війни, розв’язаної росією проти України, дедалі відчутніше б’ють по добробуту самих росіян. На тлі санкцій, падіння інвестицій та зростання цін все більше росіян змушені звертатися до мікрофінансових організацій, щоб покрити базові витрати. За даними аналітиків ринку, на початку 2026 року попит на мікропозики різко зріс: у січні кількість заявок була на третину більшою, ніж рік тому.

Особливо помітною стала залежність від швидких кредитів серед молоді. Частина молодих росіян прагне демонструвати заможний спосіб життя – купувати брендовий одяг та нові ґаджети, навіть якщо їхні реальні доходи цього не дозволяють. Через це багато хто оформлює дорогі мікропозики під високі відсотки, фактично беручи гроші «з майбутнього», щоб підтримувати ілюзію фінансового благополуччя.

Експерти зазначають, що така поведінка формується на тлі загальної економічної стагнації. Реальні доходи населення зростають повільніше за інфляцію, а витрати, навпаки, збільшуються. У результаті молодь, яка хоче жити «як у соцмережах», все частіше опиняється в борговій пастці. Невеликі кредити швидко перетворюються на значні борги.

Портрет позичальника також змінився. Якщо раніше мікрокредитами користувалися переважно малозабезпечені люди або пенсіонери, то нині типовий клієнт – це громадянин до 35 років із постійним доходом. Тепер на росії навіть громадяни з роботою не можуть покрити щоденні витрати без позикових коштів.

Джерело: szru.gov.ua

