Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:32
Просмотров: 116

російський неоколоніалізм під маскою співпраці ― як кремль веде приховану війну за думки африканців

російський неоколоніалізм під маскою співпраці ― як кремль веде приховану війну за думки африканців

російський неоколоніалізм під маскою співпраці ― як кремль веде приховану війну за думки африканцівПостачання зброї та пряма військова допомога мілітарним хунтам в Африці — лише частина російської стратегії зміцнення свого впливу на континенті. Паралельно москва веде війну за думки африканців, розгортаючи гібридну мережу так званих “русскіх домов”.

Відкриття “русскіх домов” в Африці здійснюється через федеральний орган “россотруднічєство” у взаємодії з “центром народной діпломатії” (ЦНД) — організацією, заснованою у 2024 році із задекларованою метою розширення мережі “русскіх домов” на африканському континенті.

Офіційна місія ЦНД — донесення до африканців “достовірної” інформації про росію. Генеральний директор центру — дмітрій савєльєв, депутат держдуми від путінської партії “єдіная росія”.

Координацію проєкту із “русскімі домами” в Африці здійснює керівна група:

● наталія красовская — виконавчий директор; у статусі співзасновника також очолює “Консорціум російських вишів для роботи з країнами Африки”;

● лєонід ісаєв — радник виконавчого директора, відповідає за організацію візитів делегацій до Африки, науковий співробітник Інституту Африки РАН;

● валєрія мановіцкая— заступник виконавчого директора, керівник департаменту освітніх проєктів, куратор “россотруднічєства” та “русскіх домов” в Африці;

Наразі москва планує відкрити осередки впливу у восьми африканських країнах: Нігерія (Лагос), Сьєрра-Леоне (Фрітаун), Того (Ломе), Мозамбік (Мапуту), Малі (Бамако), Сенегал (Дакар), Ліберія (Монровія) та Сан-Томе і Принсіпі (Сан-Томе).

Головна цільова аудиторія — молодь. У “русскіх домах” проводитимуть системну ідеологічну обробку, зокрема через демонстрацію совєтських та російських фільмів, поширення ідеологічно витриманої літератури.

Окремий напрям — підготовка молодих африканців до переїзду в росію як трудових мігрантів або студентів: їм малюватимуть образ “щасливої росії” та навчатимуть російської мови.

Реальність, однак, разюче відрізняється від цієї картинки. Для багатьох африканців — зокрема студентів — поїздка на росію закінчується підписанням контракту з окупаційними військами та загибеллю у штурмових підрозділах на фронті злочинної війни проти України.

Про історії цих людей ГУР МО України неодноразово інформувало міжнародну спільноту, зокрема нагадаємо про: Хамзата Казіна Калаволе та Мбаху Стівена Удоку (Нігерія), Ньямбура Еріка Мвангі, Клінтона Ньяпару Могеса, Омбворі Деніса Баґаку та Вахоме Сімона Ґітіту (Кенія).

Кінцева мета кремля — виховати ціле покоління ідеологічно лояльних африканців, які не ставитимуть незручних запитань про злочинну та шкідливу діяльність росії на їхніх територіях.

Це стратегічно необхідно москві, оскільки реальна мета її присутності в Африці — масове й безконтрольне виснаження природних ресурсів, фактичне пограбування африканських народів із катастрофічними наслідками для майбутніх поколінь, зокрема у сферах економіки та екології.

Показовий приклад — Судан, де підконтрольні кремлю угруповання отруїли ртуттю водні ресурси внаслідок хижацького кустарного видобутку золота. Забруднення такого масштабу не ліквідується роками — це екологічна зброя уповільненої дії.

Місцеве населення у цій схемі розглядається виключно як дешева робоча сила — і на російських підприємствах усередині африканських країн, і на виробництвах у самій росії, куди африканці потрапляють після “підготовки” у “русскіх домах”.

Обіцянки розвитку та партнерства з боку кремля, а також інформаційна обробка африканського населення через систему “русскіх домов” — елементи прикриття класичної колоніальної експлуатації та грабунку в Африці.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Танкіст: бої з «вагнерами», Курськ і 36 годин без сну
Сегодня 11:19    124
ЄС запровадив санкції проти китайців, які продавали рф паливні присадки для авіації
Сегодня 11:06    105
“Мне нужен обезбол и вода. Два дня уже без воды” — окупанти на Донеччині гниють без ліків та постачання
Сегодня 10:33    124
Ще двоє російських окупантів обрали життя та добровільно здалися в полон через державний проєкт “Хочу жити”
Сегодня 10:12    131
Канада ввела санкции против российского «теневого флота»
Сегодня 09:30    111
Процесс восстановления будет длиться какое-то время, будет стоить десятки миллионов гривен
Сегодня 09:12    115
Лиманський напрямок: прикордонники безперервно ліквідовують окупантів (ВІДЕО)
Сегодня 08:55    107
Минский уклонизм
Сегодня 08:37    115
Харківщина 17 червня
Сегодня 08:33    87
Нова пастка для жителів Мелітополя
Сегодня 08:27    177
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 