Російський підрозділ Google оголосили банкрутом

Московський суд у понеділок, 12 вересня, прийняв заяву про банкрутство російської дочірньої компанії Google і почав процедуру банкрутства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Російський підрозділ Alphabet був змушений оголосити про банкрутство після того, як влада заарештувала його банківський рахунок, позбавивши можливості платити співробітникам і постачальникам. Безкоштовні сервіси компанії в Росії, включаючи відеохостинг YouTube, продовжують функціонувати.

Джерело: rbc.ua

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