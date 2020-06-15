Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:12
Просмотров: 121

Роспотребнадзор обязал отели отчитываться о неженатых парах в номере

Роспотребнадзор обязал отели отчитываться о неженатых парах в номере

В России с начала июня действуют рекомендации ведомства для возобновления работы гостиниц, где говорится: отели должны размещать гостей “преимущественно одноместно или семейно”, докладывая чиновникам о тех гостях, которые селятся в один номер, не являясь при этом супругами.

Если в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать разъяснения, пишет в воскресенье, 14 июня, правительственная “Российскя газета” со ссылкой на упомянутое ведомство.

Загрузка отелей и ресторанов в большинстве регионов России за последние месяцы снизилась на 8%-10% процентов, о чем сообщала в начале текущего месяца газета ” Ведомости”.

Один из экспертов отметил в беседе с журналистами издания, что рекомендации не обсуждались с представителями гостиничной отрасли.

Источник: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: россия

Читайте ещё:

США призвали Россию вернуть Украине Крым и прекратить репрессии
Сегодня 12:03    78
Россия будет пытаться инсценировать украинский след в протестах в США и ЕС
Сегодня 07:36    113
Между Румынией и РФ разгорелся дипломатический скандал из-за «российской угрозы»
14.06.2020 10:47    214
Втручання РФ у вибори: Мін’юст США опублікує розширену версію доповіді Мюллера
14.06.2020 08:58    102
У Конгресі США представили законопроєкт проти «кухаря Путіна»
14.06.2020 07:59    144
Штати в ОБСЄ: Якщо РФ везе "гуманітарку" на Донбас, то чому вночі та секретно?
13.06.2020 06:30    189
Конгресс США готов объявить Россию спонсором международного терроризма и отключить SWIFT
12.06.2020 07:34    255
Війна криголамів, або Як загострюється боротьба за панування в Арктиці
11.06.2020 11:51    187
Справа MH17: у слідства є прямі докази участі РФ у війні проти України
11.06.2020 07:36    142
Всемирный банк предсказал России худшее падение экономики среди стран бывшего СССР
10.06.2020 12:35    189
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 