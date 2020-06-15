Роспотребнадзор обязал отели отчитываться о неженатых парах в номере

В России с начала июня действуют рекомендации ведомства для возобновления работы гостиниц, где говорится: отели должны размещать гостей “преимущественно одноместно или семейно”, докладывая чиновникам о тех гостях, которые селятся в один номер, не являясь при этом супругами.

Если в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать разъяснения, пишет в воскресенье, 14 июня, правительственная “Российскя газета” со ссылкой на упомянутое ведомство.

Загрузка отелей и ресторанов в большинстве регионов России за последние месяцы снизилась на 8%-10% процентов, о чем сообщала в начале текущего месяца газета ” Ведомости”.

Один из экспертов отметил в беседе с журналистами издания, что рекомендации не обсуждались с представителями гостиничной отрасли.

Источник: nigroll.com

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