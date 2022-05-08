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России для продолжения боевых действий уже не хватает современных танков

России для продолжения боевых действий уже не хватает современных танков

Для фронта спешно модернизируют технику прошлого века, оставшуюся в наследство от СССР. Это следует из контракта, который "МО" обнаружил на портале госзакупок.

Бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге занялся модернизацией более двухсот единиц устаревшей военной техники. На сайте госзакупок появились два лота на общую сумму более 85 миллионов рублей, где предметом закупки указаны «Комплектующие танков и прочих боевых самоходных бронированных машин».

Как следует из документации, предприятию необходимо поставить 53 тысячи единиц товара. Исходя из стоимости единицы товара и профиля предприятия, становится ясно, что должны быть поставлены контейнеры динамической защиты «Контакт-1». Закупленных по этому контракту контейнеров хватит на то, чтобы обеспечить бронезащиту примерно 230 танков.

Современная техника изначально должна быть оснащена такими контейнерами, поэтому речь идёт о модернизации моделей 1970-1980-х годов, которые ещё не оснащались динамической защитой (она мешает кумулятивным снарядам артиллерии прожигать броню). Причём «Контакт-1» — устаревшая защита: в 1985 году был разработан «Контакт-5». Изначально такой броней оснащены Т-64М,Т-72БВ, Т-72БУ, Т-80У,УМ,БМ. А на Т-90М уже устанавливаются комплекты «Малахит» 4-го поколения.

Очевидно, что к модернизации устаревших машин Минобороны подталкивают серьёзные потери. По данным генштаба ВСУ, российская армия за два месяца войны потеряла 1092 танка (около 10% стоящей на вооружении техники).

На то, что у российских ВС появился дефицит пригодных для боевых действий машин, недавно указывал и военный аналитик из Дании Александр Оливер: он заметил, что в московском параде в этом году участвует вдвое меньше техники, чем в 2020-м. В том числе, отсутствуют некоторые современные модели танков.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/14364

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