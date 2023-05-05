Россия активизирует в Европе карманных пацифистов (часть 1)

Для россии сейчас важной задачей является как можно скорее заморозить войну в Украине, чтобы сохранить под своим контролем захваченные территории и накопить ресурс для следующей экспансии.

Для этих целей она избрала сценарий, включающий в себя распространение среди международных партнёров Украины идеи мирных переговоров, посредством ретрансляции этих нарративов в СМИ, через неких «экспертов», «активистов» и проведение «пацифистских» мероприятий.

Стоит отметить, что для россии это не в первой, использовать призывы к «миру», чтобы достигать свои реваншистские и экспансивные цели, а так же готовится к войне. И ещё со времён СССР в странах запада был сформирован пул купленных и лояльных пацифистских организаций.

Сейчас же для россии жизненно важно усадить Украину на стол переговоров, конечно же, на своих условиях, для заморозки войны, а потому, она задействует масштабный давно скупленный для этих целей пацифистский ресурс в Европе. Апогеем этой деятельности должен стать «Международный саммит за мир в Украине», который пройдёт в столице Австрии Вене с 10 по 11 июня.

Цель данного саммита — принятие срочного глобального обращения под названием «Венская декларация мир», в которой будет содержаться призыв к политическим лидерам мира принять немедленные меры в поддержку прекращения огня и проведения мирных переговоров по урегулированию «ситуации» в Украине.

Проводить данное мероприятие будет старейшая организация «Международное бюро мира» (International Peace Bureau).

На первый взгляд кажется, что это уважаемая пацифистская структура, созданная в очень далёком 1891 году и за свою работу удостоенная в 1910-м Нобелевской премии мира. А один из руководителей этой организации, Шон МакБрайд, так же был лауреатом Нобелевской премии мира.

Казалось бы, знака качества просто негде ставить, а вот и нет.

Например, Шон МакБрайд был членом Ирландской республиканской армии (ИРА) и активно сотрудничал с советской разведкой, передавая СССР информацию об армии Великобритании. В 1975 этот деятель был удостоен Международной премии мира имени Ленина…

В 1980-е разведка США причисляла «Международное бюро мира» к организациям, работавшим в интересах СССР.

На сегодняшний день известно о некоторых участниках и организациях, приглашённых на мероприятие. В частности, первое слово будет предоставлено такому себе Ноаму Чомски и президенту Бразилии Луису Луле Да Сильве.

Наом Чомски известен тем, что в 2014 году оправдывал оккупацию Крыма, называя его «исторически российским» и призывал к «федерализации» Украины! А в последнее время критикует поддержку США Украине и пугает американцев Третьей мировой и ядерной войной, если эта поддержка продолжится.

Собственно, россия начинает раскачивать маховик «пацифизма» привлекая карманных «пацифистов» со всего мира. Об организациях и участниках этого мероприятия я ещё сделаю несколько публикаций, но поверьте, судя даже по первым деятелям, компашка там собралась ещё та.

Такие мероприятия, к слову сказать, хороши ещё и тем, что они собирают в одном месте сразу всю российскую агентуру и составлять списки по членам этой сети, намного проще. Нашим европейским партнёрам, так сказать, на заметку.

Джерело: site.ua

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