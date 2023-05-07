Россия активизирует в Европе карманных пацифистов (часть 3)

Александр Коваленко:

Ранее я публиковал две части материала о том, как россия сейчас активизирует разного рода международные “пацифистские” организации с целью насадить общественному мнению необходимость мирных переговоров между Украиной и рф.

В первой части я описал подготовку в столице Австрии Вене с 10 по 11 июня мероприятия "Международный саммит за мир в Украине", которое организует "Международное бюро мира" (International Peace Bureau), которое десятилетиями сотрудничало с разведкой СССР и продолжило эту деятельность в интересах российских спецслужб.

Во второй части я описывал организации, причастные к проведению и финансированию данного мероприятия. Сегодня же мы поговорим о спикерах данного саммита.

Начну, пожалуй, с Лео Габриэля. Гражданин Австрии, позиционирующие себя как социальный антрополог, журналист и режиссер-документалист, “исследователь” Латинской Америки. “Исследовал” он Латинскую Америку с 1979 по 1996, проживая в Никарагуа, где, по чистому совпадению, именно в этот период пришли сандинисты, активно поддерживаемые СССР.

В 2004 выставлялся на выборы в Европейский парламент от немецкой пророссийской партии "Левые", которая сейчас активно выступает против предоставления Украине помощи.

В мае 2022, в самый разгар полномасштабного вторжения в Украину, был модератором Всемирного социального форума, в котором принимал участие военный преступник из так называемой "ЛНР" Андрей Кочетов.

Собственно, вот такой персонаж будет ратовать за “мир” для Украины. Но, это только начало. Следующие не лучше.

Ася Гагиева (Гагиева Эсет Зяудиновна), гражданка россии, дочь активного деятеля "единой россии". Любительница эпистолярного жанра, пишет заметки и статьи не только под своим реальным именем, но и под псевдонимом "Марукет".

С 2012 начала типичную для дочки единороса карьеристскую деятельность, но в 2022-м резко меняет свои взгляды, начиная выступать против войны в Украине, хотя, в том же 2022-м активно публиковалась на ресурсе “islam.ru”, находящемся под контролем Духовного управления мусульман Дагестана, поддерживающего “сво”.

В “пацифистскую” среду её активно интегрируют именно через “Международное бюро мира”.

Шеляженко Юрий Вадимович, думаю, многие хорошо знают, ведь этот, к сожалению, гражданин Украины, успел оставить много следов.

В 2007-2014 годах, работая помощником депутат Печерского райсовета от БЮТ Григория Костинского и помощником нардепа от БЮТ Андрей Павловского он выполнял роль медиа-киллера. С 2009 по 2022 годы регулярно писал для российского издания "Эхо Москвы", известного как подконтрольное российскому режиму псевдо-либеральное СМИ. В 2015 выступал против мобилизации, а в 2017 препятствовал блокированию российских социальных сетей. С недавних пор позиционирует себя как исполнительный секретарь Пацифистского движения Украины.

Возлагал ответственность за полномасштабное вторжение в Украину на США и активно лоббировал российское ИПСО "рождественское перемирие". В 2022 получил премию имени МакБрайда (того самого, который работал на спецслужбы СССР) от “Международного бюро мира”.

Кстати, Ася Гагиева так же в 2022 стала лауреатом этой премии.

Браун Райнер, исполнительный директор “Международного бюро мира”. Позиционирует себя как одного из идеологов "Крефельдерской петиции", которую в 1980 создали “пацифисты” Западной Германии с целью неразмещения ракет НАТО "Першинг-II". В организации этой петиции так же принимал участие немецкий ученый Герхард Каде, который являлся агентом КГБ с псевдонимом "Робуст". Райнер Браун всячески старался скрыть свою связь с Каде, но рукописи не горят.

С 2014 Браун принимает участие в организации против санкционной политики правительства Германии по россии, создал петицию с требованием учитывать "безопасные интересы" россии. За последние 8 лет интегрировал маргинальные неонацистские силы в пацифистское движение, из-за чего между ним и левыми группами возник конфликт. В этот период организовывал акцию "Stopp Ramstein", целью которой было закрытие авиационной базы США "Рамштайн" в Германии. Называл Революции Достоинства путчем, а оккупацию Крыма – реакцией на провокации НАТО.

Радченко Карина Викторовна. Уроженка Краматорска, окончившая Институт международных отношений КНУ, а сейчас учится в Университете Зальцбурга и явно метит на работу в стенах ООН. Интересная она тем, что не замечалась в явных контактах с агентами российского влияния, но есть нюанс…

Вы, конечно, можете не здороваться за руку с Нарышкиным или Бортниковым и не пить с ними за одним столом, но если вы принимаете участие в мероприятии, которое проводится на деньги российских спецслужб, не является ли это уже контактом?

Карина Радченко как-раз из такой категории. Её нельзя прямо обвинить в работе на врага, но в феврале 2023 она уже участвовала в мероприятии “Международного бюро мира” совместно с Юрием Шеляженко, на котором делала заявления о необходимости перемирия.

То есть, системные участия в мероприятиях структуры подконтрольной спецслужбам россии, в кампании агентов влияния россии, это ещё не делает тебя самого агентом влияния, или это другое? А вы как думаете?

Бодров Олег Викторович. Российский физик, который 28 лет, с 1988 по 2016 был членом и возглавлял в Санкт-Петербурге экологическую организацию «Зеленый мир», выступавшую против ядерной энергетики. Сейчас является главой «Общественного совета южного берега Финского залива», что не мешает ему продолжать выступать против ядерной энергетики. Войну в Украине называет "конфликтом, политической турбулентности".

Вернер Винтерштайнер. Австрийский педагог, руководитель общественной организации "Alpen-Adria-Alternativ", которая имеет цель объединить пацифистские движения на территории между Альпами и Адриатическим морем.

В период с 2020 по 2022 работал в Австрийском институте мира и этому моменту следует уделить повышенное внимание.

Дело в том, что в институте Винтерштайнер отвечал за проект Heimatland Erde, к которому была привлечена российская ученая Елена Князева. Данная особа работает в университете "Высшей школы экономики", который считался оппозиционным. В 2022-м, когда началась полномасштабная война, значительная часть преподавателей ВШЭ уволились, но Князева осталась. Некоторое время спустя, с сайта Австрийского института мира была удалена вся информация о проекте Heimatland.

Потарская Нина Николаевна. Координатор “Международной лиги женщин за мир и свободу” в Украине.

Контактирует с Лео Габриэлем с 2011 года. В 2015 году проводила некое исследование на временно оккупированных территориях. Накануне полномасштабного вторжения в Украину участвовала в мероприятии "Stop NATO Expansion". Затем, возлагала ответственность за войну в Украине, в том числе на США.

Михаэль Фон Дер Шуленбург. Немецкий дипломат, графских кровей. Работал в институтах ООН и ОБСЕ. Через свой именной сайт активно продвигает нарративы о вине США и НАТО в войне в Украине, называет Революцию Достоинства “переворотом”, организованным США, а так же выступает против поставок оружия Украине.

Заира Зафарана. Итальянка, работавшая в Международном обществе по примирению, в том числе в представительстве при институциях ООН в Женеве. Но нам она должна быть интересна как защитница, к сожалению, гражданина Украины, Руслана Коцабы, который был руководителем вышеупомянутого Шеляженко в Пацифистском движении Украины.

Коцаба с 2015 регулярно выступал с заявлениями, отрицающими российское вторжение в Украину, препятствовал мобилизации, в 2022 бежал в США, заявив, что в Украине его могут убить.

Зафарана требовала прекратить уголовные производства против Коцабы, подозреваемого в государственной измене, а так же добивалась освобождения Виталия Алексиенко, осуждённого за отказ от мобилизации. Это дело активно раскручивалось российской пропагандой, а Зафарана дала интервью австрийскому исследователю мира Йозефу Мюэльбауру, написавшему книгу совместно с Лео Габриэлем.

Собственно, вот такие “пацифисты” буду в июне в Вене ратовать за “мир” для Украины. Разумеется, на них всех и штампа негде ставить, но всё же, очевидно, что россия начинает масштабную кампанию по продвижению идей перемирия и её целью является объединение всех карманных и пока ещё не купленных организаций, для создания соответствующей волны.

Ранее россии не удавалось провести подобного рода мероприятия с таким количеством привлечённых организаций и спикеров. И это настораживает. Ведь таким образом, кремль старается вывести тему примирения в тренды и изменить повестку с милитарной – военная помощь Украине, на пацифистскую.

Хотя, с другой стороны, благодаря таким мероприятиям проще вести систематизацию и учёт продажных деятелей, купленных россией.

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

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