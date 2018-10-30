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Россия должна почувствовать цену войны: Омелян заявил о необходимости санкций против черноморских портов РФ

Россия должна почувствовать цену войны: Омелян заявил о необходимости санкций против черноморских портов РФ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в эксклюзивном интервью "Прямому" рассказал об убытках украинских портов из-за действий России в Азовском море, а также когда запустят скоростной поезд Киев-аэропорт "Борисполь".

Недавно Вы заявили, что Украина понесла значительные убытки из-за действий России в Азовском море. Пожалуйста, подробнее сколько мы потеряли и что должна сделать Украина в этой ситуации? Есть ли возможность компенсировать убытки?

Фактически мы видим потерю грузопотока в двух портах Азовского моря - Мариуполь и Бердянск начиная с 2014 года, когда Россия начала свою агрессию относительно Украины, вдвое. Мы только по последнему году имеем падение грузопотока более чем 15%. Эта цифра, названная в млрд грн это только базовая цифра, мы даже не учитываем социально-экономический эффект для региона. Мы не учитываем прямых убытков судовладельцев, за незаконную остановку российскими военными силами своих судов в акватории Азовского моря и Керченского пролива, за каждые сутки вынуждены переплачивать от 15 тысяч до 50 тысяч долларов. Безусловно, все действия России можно трактовать однозначно: это еще один способ гибридной войны; еще один способ давления на Украину, еще одна попытка дестабилизировать регион Азовского моря. Такие попытки однозначно обречены на неудачу, потому что мы имеем жесткую позицию не только официального Киева, но и наших партнеров по антироссийской коалиции. Я напомню, что уже было два заявления Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, других официальных представителей США. Мы имеем четкую позицию Европарламента и Еврокомиссии, действия России несовместимы с международным правом, это прямое давление на Украину, прямая угроза дестабилизации региона. Мы верим, что заявлениями дело не ограничится. Мы хотим, чтобы соответствующие санкции были применены в отношении российских черноморских портов, чтобы Москва почувствовала, что война это дорого и давление на соседей это огромные потери их бюджета.

Хотелось, чтобы вы прокомментировали такой момент. В минувший четверг, 25 октября, впервые был запущен скоростной поезд Киев-аэропорт "Борисполь". И тогда его протестировал премьер-министр Владимир Гройсман. Поэтому, когда мы сможем им путешествовать, обычные украинцы?

Это очень важное мероприятие, поскольку мы можем сейчас организовать дешевое и удобное сообщение центра Киева с аэропортом "Борисполь". Поезд полноценно заработает до конца ноября как мы и обещали. Ориентировочная цена билета 80 грн. Я убежден, что он будет пользоваться популярностью ... С октября этого года в аэропорт "Борисполь" начинают массово самолеты летать, европейски лоукосты. Мы будем иметь сверхдешевые билеты в авиационном сегменте. Для этого нужно дешевое сообщение с аэропортом "Борисполь", чтобы граждане не платили дороже в несколько раз, чтобы доехать из Киева в "Борисполь", чем сам билет в любую страну ЕС.

Хотелось бы спросить о личном. Несколько слов по делу НАБУ против Вас. Какая ситуация на сейчас? Развиваются ли события.

На самом деле там без изменений, идет досудебное следствие, поэтому мы в коммуникации со следователями. Ничего сенсационного сказать не могу.

Напомним, Европейский парламент принял жесткую резолюцию о нарушении Российской Федерацией международного права в Азовском море.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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