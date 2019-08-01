Россия должна Украине более $5 млрд — за энергетические активы в Крыму

Компания Нафтогаз подала в трибунал в Гааге заявление, в котором оценила ущерб, нанесенный захватом Россией активов компании в результате оккупации Крыма, в $5,2 млрд. Приговор по делу Нафтогаза против РФ должен быть вынесен в конце 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Там сообщают, что Гаагский трибунал уже признал нарушение Россией соглашения о взаимной защите инвестиций, к которой компания апеллирует, требуя компенсацию за конфискацию своих крымских активов. Сейчас арбитраж разделил рассмотрение дела на два этапа, а окончательное решение может вынести в 2020 году.

«Нафтогаз владел ценными энергетическими активами в Крыму и был одной из основных мишеней Российской Федерации, когда та конфисковала украинские активы после незаконного вторжения и оккупации полуострова в 2014 году», — сообщают в Нафтогазе.

Источник: sprotyv.info

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