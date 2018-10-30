Россия готовит экономическую блокаду морских и речных портов Украины - ГПСУ

Россия создает предпосылки для экономической блокады морских и речных портов Украины, заявляет председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, в Одессе во время круглого стола по вопросам повышения безопасности на море и развития Морской охраны ГПСУ Цигикал сказал: «Вопросы усиления морской пограничной безопасности, которые мы выносим на повестку дня нашего мероприятия, сегодня, как никогда, приобрели актуальное значение».

Он отметил, что, «кроме традиционных угроз, с которыми сталкивается любое государство по обеспечению морской пограничной безопасности, продолжаются нарушения норм международного морского права в исключительной (морской) экономической зоне и аннексированном территориальном море».

Цигикал заявил об активизации безосновательной военно-морской и правоохранительной деятельности на морских коммуникациях.

«При этом создаются предпосылки экономической блокады морских и речных портов Украины», - отметил он. «Только совместные действия являются залогом сильной и единой Европы, в которой Украина остается надежным форпостом на ее восточных границах», - сказал Цигикал.

Как сообщалось, 12 октября президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

В решении СНБО отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, обусловленные агрессивными действиями Российской Федерации, Совет нацбезопасности и обороны констатировала наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокаде побережья Украины.

Кабмину поручено создать межведомственный координационный орган, который должен обобщить правовую позицию государства по вопросу подготовки консолидированной претензии официального Киева к России о международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.

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