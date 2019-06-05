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Россия готовится к региональной войне с силами НАТО в восточной Европе

Россия готовится к региональной войне с силами НАТО в восточной Европе

Россия готовится к региональной войне с силами НАТО в восточной Европе к 2021 году, а войска Альянса не успевают подготовится к этому времени. Об этом украинским СМИ рассказал военный эксперт Алексей Арестович.

По его словам, планы Кремля не предусматривают для Украины возможности договориться о мире на Донбассе.

«России эта война нужна для того, чтобы решать свои вопросы с коалиционным Западом. Россия не собирается прекращать эту войну. Она хочет ослабить Украину. Этот процесс называется в политтехнологии «финляндизация». То есть, сделать зависимую страну со слабой армией, которая отказалась бы от противостояния, а в лучшем варианте – дала гарантии невступления в ЕС и НАТО.

А поскольку напрямую это сделать трудно, то надо вернуть эти так называемые «республики» в состав Украины, дать им возможность влиять на внутреннюю политику, а через нее – на внешнюю. Потому что главная цель России на краткосрочном этапе – создание условий для невозможности вступления Украины в ЕС и в НАТО. Они ее упорно добиваются.

А наши политические идиоты играют под эту дудку. Но даже они через год-полтора поймут, что с Россией невозможно договориться. А если они попробуют договориться за счет уступок, их просто снесут люди, которые воевали в этой войне и пострадали от нее», – предупредил Арестович.

Эксперт считает, что поездка Зеленского в Вашингтон изменит его риторику о войне.

«Ему там вправят мозги, расскажут и о мире, и обо всем остальном. Там рассматривают Украину как часть коллективной безопасности НАТО. Потому что сейчас в Европе состояние такое, как было во время холодной войны. НАТО анонсировало более 20 военных учений в ближайшее время. Это уровень подготовки, которого не было со времен, возможно, Второй мировой войны.

Оперативная готовность России к региональной войне с НАТО в Беларуси, странах Балтии, Польше, Украине - это где-то 2021 год. И НАТО недавно опубликовало отчет своих экспертов, в котором говорится, что они не успевают развернуть против России свои группировки войск и инфраструктуру. Для этого им необходимо 5 лет и $ 250 млрд. Поэтому для США разговоры о мире от Зеленского - совсем не ко времени», – уверен эксперт.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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