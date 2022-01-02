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Россия и Китай подпишут договор о создании общей лунной станции

Россия и Китай подпишут договор о создании общей лунной станции

Россия и Китай подпишут межправительственное соглашение в области создания Международной научной лунной станции в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В Роскосмосе напомнили, что в марте 2021 года был подписан меморандум о взаимопонимании по этому проекту. В настоящее время ведётся разработка проекта юридически обязательного межправительственного соглашения, которое планируют подписать в 2022 году.

Международная научная лунная станция будет включать систему перелёта между Землёй и Луной, систему перемещения по лунной поверхности и длительного периода эксплуатации на Луне, а также наземные вспомогательные и прикладные программные системы. Сотрудничество по этому проекту будет заключаться в разработке единой стратегии, совместных исследованиях, совместной эксплуатации составных частей станции.

Отмечается, что проект будет открыт для участия других международных партнёров. Строительство лунной станции планируется на 2035 год.

Источник: internetua.com

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