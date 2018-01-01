Россия исчерпала Резервный фонд

С 1 января 2018 года Резервный фонд России прекратил существование. К началу декабря в нем оставалось около 17 млрд долларов, но было принято решение объединить его с Фондом национального благосостояния и все дополнительные доходы от нефтегазовой отрасли направлять туда, пишет "Росбалт".

Резервный фонд был создан в 2008 году, он должен был стать источником финансирования дефицита бюджета на случай резкого падения доходов казны. На пике - в середине 2008 года - объем фонда превышал 140 млрд долларов. К началу агрессии против Украины в фонде находилось до 90 млрд долларов, после чего резервы начали стремительно сокращаться.

Фонд национального благосостояни создавался как часть механизма пенсионного обеспечения на длительную перспективу и финансирования долгосрочных самоокупаемых инфраструктурных проектов. Он долгое время составлял 80-90 млрд долларов, но к декабрю 2017 года сократился до 67 млрд долларов.

В конце 2016 года глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова сообщила, что в 2017 году Резервный фонд будет полностью исчерпан, и правительство страны перейдет к использованию средств ФНБ. Министр финансов Антон Силуанов также говорил, что Резервный фонд будет исчерпан в 2017 году.

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