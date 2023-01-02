Россия, метастаза, вредящая всем кто её окружает… Пора вырезать?

Это было заложено не сегодняшней и не вчерашней, а многовековой пропагандой, ещё со времён Московского царства и в дальнейшем Российской империи, а после СССР и российской федерации, что только этот пласт на лике планеты Земля сможет решить проблемы, как своих соседей, так и стран находящихся от неё за тысячи километров.

Но, на самом деле, эта страна данные проблемы только генерировала, но никак не решала.

Современная история?

Именно россия подпитывала десятилетиями проблему Карабаха, в самом начале конфликта поддержав своей десантурой армянские НВФ, а затем, имитируя миротворческие побуждения лишь затягивая конфликт в бесконечность.

Приднестровье, было, есть и всё зависит от Кишинёва, насколько долго ещё будет продолжать оставаться аппендицитом русского мира в Молдове, паразитируя и на Украине своими флюидами.

Кыргызстан и Таджикистан до сих пор имеют ряд приграничным споров, которые россия никак не помогает решать, а лишь стимулирует регулярные всплески насилия, своей поддержкой Рахмона, подталкивая его к авантюрам, завершающимся кровопролитием и... и ничем, кроме демонстрации роли Москвы в урегулировании конфликтных вопросов которые она же и создаёт.

Казахстан? Очень много проблем с российским влиянием, особенно на севере страны и ряде других регионов, где есть серьёзное присутствие кремлёвской агентуры.

Япония? Вопрос Курил не решаем. Никаким путём.

Германия? Если кто не в курсе, то Калининградская область давно уже должна была вернуться в состав Германии. Но в Берлине очень слабы политики, нет стержня, нет основы. Есть много бюрократии и страха.

Продолжать могу ещё долго, но вот в том-то и дело, что 2023-й год может стать переломным в вопросе не простой декламации всех фактов негативного влияния россии, а элементов объединения для решения этих проблем.

Сегодня россия ослаблена как никогда, а завтра будет ещё слабее. Она показала, своим вторжением в Украину, насколько её армия никчёмна и ничтожна, насколько силен, может быть каждый, когда вокруг него есть друзья и поддержка.

2023-й год значительно ослабит россию и это будет тот решающий момент, когда вопрос Карабаха может быть решён. Кыргызстан может вынудить таджикского наркобарона идти на решение приграничного вопроса. Приднестровье вновь станет частью Молдовы. Курилы вернутся в состав Японии. Казахстан не будет опасаться не внешних, не внутренних угроз, исходящих от россии.

Соседям россии пора объединятся, для того, чтобы восстановить историческую справедливость.

Метастаза, которая паразитировала на нас не просто десятилетиями, а столетиями, созрела для того, чтобы её удалить из нашей реальности и изолировать. По ряду причин это может быть сложное решение, но если не сейчас, то когда и при ком? Ведь каждый лидер своей страны, сейчас может стать частью истории, по освобождению от влияния Москвы, а тот, кто упустит этот шанс… так и будет.

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

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