россия навсегда утратила статус ведущей энергетической державы
Об этом говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (IEA).
Аналитики сделали выводы:
✔️До войны с Украиной рф была первым в мире экспортером ископаемых энергоресурсов. Но после вторжения потеряла ключевого покупателя – Европу.
✔️Экспорт ископаемых ресурсов больше не вернется на довоенный уровень.
✔️россия не сможет переориентировать потоки на Азию.
✔️Добыча и экспорт нефти и газа в рф будут снижаться.
✔️рф будет играть все меньшую роль в мировой энергетике и к 2030 году лишится около 1 трлн долларов нефтегазовых доходов.
Бункерный дед опять всех переиграл
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/5255