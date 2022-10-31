россия навсегда утратила статус ведущей энергетической державы

Об этом говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (IEA).

Аналитики сделали выводы:

✔️До войны с Украиной рф была первым в мире экспортером ископаемых энергоресурсов. Но после вторжения потеряла ключевого покупателя – Европу.

✔️Экспорт ископаемых ресурсов больше не вернется на довоенный уровень.

✔️россия не сможет переориентировать потоки на Азию.

✔️Добыча и экспорт нефти и газа в рф будут снижаться.

✔️рф будет играть все меньшую роль в мировой энергетике и к 2030 году лишится около 1 трлн долларов нефтегазовых доходов.

Бункерный дед опять всех переиграл

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/5255

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