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Россия не позволит Украине провести совместные учения с НАТО в Азовском море, - Лавров

Россия не позволит Украине провести совместные учения с НАТО в Азовском море, - Лавров

Россия не позволит Украине провести совместные с НАТО военно-морские учения в Азовском море.

Об этом в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

"Сейчас ещe Украина хочет зазвать в Азовское море натовские учения, но туда уже пройти нельзя будет, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море. Но они этого хотят, и им в этом активно потакают", - сказал министр.

"Накопление вооружений на наших границах, настрой на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружениям, и, наверное, вооружениям других стран НАТО было легче выбирать наши границы - откровенно провокационные учения, не наши с Китаем посреди Сибири, а в Украине, в Грузии и в Черном море", - заявил Лавров.

Лавров также обвинил Польшу в нарушении основополагающего акта Россия - НАТО: по его словам, намерение Варшавы разместить в стране на постоянной основе американскую дивизию противоречит обязательству сторон воздерживаться от "потенциально угрожающего наращивания обычных сил" в Восточной и Центральной Европе.

Со второй половины апреля погранслужба ФСБ РФ массово задерживает корабли, проходящие через контролируемую ею зону Приазовья. Российские власти начали блокаду Азовского моря после задержания украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд"; его экипаж имеет российские паспорта.

16 сентября Украина заявила о намерении создать новую военно-морскую базу в Приазовье. 23 сентября два судна ВМС Украины - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" - прошли из Одессы в Бердянск под Крымским мостом, через самовольно установленную Россией "исключительную экономическую зону" у побережья аннексированного Крыма.

Дебилы, бл#дь...

Источник: voronz.in.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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