Россия не предупредила Китай о вторжении в Украину: в правительстве КНР теперь говорят о недоверии лично Путину, — Financial Times (https://www.ft.com/content/e592033b-9e34-4e3d-ae53-17fa34c16009) со ссылкой на источники

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники (https://www.ft.com/content/e592033b-9e34-4e3d-ae53-17fa34c16009)

Также, утверждается, что замглавы МИД Китая понизили в должности "на два уровня старшинства" из-за того, что тот не смог спрогнозировать российское вторжение в Украину.

Китай теперь понимает, что России, вероятно, не удастся одолеть Украину и она выйдет из конфликта "второстепенной и ослабленной державой".

Джерело: https://t.me/cynic2020/7719

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