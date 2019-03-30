Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:52
Просмотров: 35

Россия не решится на военное вторжение во время выборов, но провокации устроить может, — мнение

Россия не решится на военное вторжение во время выборов, но провокации устроить может, — мнение

Во время выборов президента Украины военное вторжение России возможно лишь в одном случае — если в Украине начнутся серьезные противоречия между сторонниками кандидатов в президенты. В таком случае Путин будет пытаться вмешаться военным способом под предлогом стабилизации ситуации и недопущения жертв. Такое мнение высказал «Апострофу» экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

На сегодняшний день можно утверждать, что информации о подготовке Россией новых военных провокаций нет. Даже наши коллеги из европейских стран и США подтверждают, что прямых военных провокаций со стороны РФ или прямых терактов не предвидится, так как Россия сейчас действует другими методами. Путин пытается действовать через своих сторонников в Украине, особенно в южных и восточных областях, чтобы поддержать того или тех кандидатов, которые будут более лояльными к России, считает эксперт.

С другой стороны, Кремль ведет большую информационную кампанию, которая разворачивается в электронных сетях в поддержку пророссийских кандидатов. Также речь идет о кибератаках. Это скрытый, но эффективный формат, который использовался Россией и в США, и в европейских странах. Поэтому этот формат у нас будет активно задействован в плане блокирования сайтов, проникновения в наши системы, запуска туда различных вирусов.

Электронные диверсии — это действительно возможно, и они уже в определенной степени проводятся. «Хотя я предполагаю, что не будет супермасштабных вариантов, поскольку эти действия России сейчас раскрываются на международном уровне. Ведущие страны мира начали действовать на опережение российских кибератак, поэтому им все труднее и труднее, — считает Маломуж. — Точечные кибератаки будут — но наши спецслужбы готовы этому противостоять, защищая наши серверы и информационные ресурсы, в первую очередь, ЦИК и органов власти».

Что касается террористических атак на территории Украины в дни выборов, то откровенных терактов не будет. Возможно, в отдельных местах агентура Кремля или пророссийские сторонники устроят определенные провокации под видом деятельности радикальных структур — но это все локально.

Значительно большее беспокойство вызывает то, что у нас возможны внутренние противоречия между кандидатами, их сторонниками и радикально-настроенными активистами, в которые вмешается и Россия. Если это будут масштабные столкновения, то Путин будет пытаться под предлогом стабилизации ситуации в Украине и недопущения жертв, вмешиваться и военными средствами. И в данной ситуации ключевой вопрос заключается в том, чтобы наш политикум не спровоцировал таких действий, так как это будет на руку Российской Федерации, и Путин использует это для дестабилизации и военного вмешательства. Этот вариант возможен и крайне опасен.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

VPN-сервисы отказываются сотрудничать с ФСБ. Согласилась сотрудничать только ведомственная «Лаборатория Касперского»
Сегодня 10:15    52
Северный флот ВМФ РФ по-прежнему беззащитен перед иностранными субмаринами
Сегодня 06:50    167
"Дайош чебурнет!" В России протестируют замедление доступа к Google и Facebook
29.03.2019 11:58    216
Президент підписав Указ про одноразову грошову винагороду Героям України за здійснення визначного геройського вчинку
29.03.2019 09:54    122
Грицак: «Члени терористичного синдикату ПВК «Вагнера» не мають громадянства. Єдине, що їх об’єднує – готовність вбивати будь-кого у будь-якій точці світу за вказівкою і гроші Кремля
29.03.2019 09:42    122
СМЕРТЬ РОССИИ. Вымирающую России заселят мигрантами
29.03.2019 07:38    491
Опасность для гражданской авиации: Россия «глушит» сигналы GPS в Крыму
29.03.2019 07:10    142
Старт выставки LIMA-2019 начался для России с фиаско
28.03.2019 10:29    359
В Госдуму РФ заблаговременно внесли законопроект «о непризнании выборов в Украине»
28.03.2019 10:08    236
Возле военного завода под Харьковом прошли пикеты
28.03.2019 07:58    577
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 