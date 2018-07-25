Россия никогда не станет для США другом. Это просто факт, - Никки Хейли

Соединенные Штаты Америки не доверяют Российской Федерации и страны никогда не смогут стать друзьями.

Об этом постоянный предстваитель США при ООН Никки Хейли сказала в интервью CBN, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Хейли, Соединенные Штаты не доверяют России и ее лидеру Владимиру Путину. Она добавила, что этого доверия никогда не будет.

"Они (Россия. - Ред.) никогда не станут нашим другом. Это просто факт", - заявила Хейли.

При этом она подчеркнула важность диалога.

"Я думаю, что когда президент (Трамп. - Ред.) сидит с [диктатором Северной Кореи] Кимом или президент сидит с Путиным, это то, что должно происходить. Вы не можете понять до конца другую сторону, если у вас нет этих разговоров", - сказала Хейли.

Она также отметила, что большая часть этих дискуссий между лидерами происходила наедине, что вызвало критику, но, по ее словам, таков стиль президента Трампа.

Источник: voronz.in.ua

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