Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:58
Просмотров: 174

Россия окажет Еревану помощь, если боестолкновения будут перенесены на территорию Армении

Россия окажет Еревану помощь, если боестолкновения будут перенесены на территорию Армении

В МИД России отреагировали на обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о помощи в конфликте в Нагорном Карабахе, назвав условия ее предоставления. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В соответствии с Договором (о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года - ред.) Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении», - заявили в российском МИДе, призвав стороны конфликта «к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу предоставления помощи для "обеспечения безопасности Армении".

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 