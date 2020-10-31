Россия окажет Еревану помощь, если боестолкновения будут перенесены на территорию Армении

В МИД России отреагировали на обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о помощи в конфликте в Нагорном Карабахе, назвав условия ее предоставления. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В соответствии с Договором (о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года - ред.) Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении», - заявили в российском МИДе, призвав стороны конфликта «к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу предоставления помощи для "обеспечения безопасности Армении".

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