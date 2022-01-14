Россия ответила на требование Токаева вывести войска из Казахстана запретом на ввоз мяса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил российских военных и всю миротворческую миссию ОДКБ покинуть страну всего через неделю после их прибытия в республику. Свое заявление Токаев сделал после общения главы МИД Казахстана с китайским коллегой Ван И, который пообещал «содействовать поддержанию закона и безопасности в Казахстане». В ОДКБ и Москве не уточняют сроки вывода войск, но Россия уже ответила на неожиданное требование Токаева – Россельхознадзор с 12 января запретил ввоз мяса и молочной продукции из Казахстана.

● Запрет мяса в ответ на просьбу вывести войска

● Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл в наиболее пострадавшую от массовых протестов Алматы, где во второй раз настойчиво повторил, что иностранные войска миссии ОДКБ должны покинуть страну в течение недели начиная с 13 января. Таким образом, миротворцев попросили вернуться домой всего через неделю после их прибытия. Однако Токаев выразил признательность командованию контингента и отметил, что пребывание сил ОДКБ «сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации».

● Сразу после этого Россельхознадзор объявил о запрете на ввоз в Россию мяса и молочной продукции из Казахстана, передает «Интерфакс». Россельхознадзор объяснил свое решение ухудшением эпизоотической обстановки по ящуру. Ведомство запретило не только импорт, но и транзит продукции по российской территории в сторону других стран.

● Россия послала в Казахстан более 2 тыс. военных и взяла их силами под контроль стратегические объекты в республике. На онлайн-саммите ОДКБ 11 января, когда Токаев впервые сказал о решении отказаться от дальнейшей помощи ОДКБ, президент Владимир Путин подчеркнул, что военные останутся в стране столько, сколько будет нужно. В Кремле посчитали, что срок пребывания миротворцев в соседней республике – «это не вопрос Российской Федерации», а ОДКБ. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что военные останутся в Казахстане «до полной нормализации обстановки».

● Решение Токаева о выводе миротворцев из Казахстана прозвучало после разговора главы МИД Казахстана Мухтара Талеуберды с его китайским коллегой Ван И., который прошел 10 января. Ван И отметил готовность Китая «содействовать поддержанию закона и безопасности в Казахстане», а также помочь противостоять «внешним силам». В МИД КНР подчеркнули, что Казахстан – «стратегический партнер» Пекина.

● Китай – крупнейший импортер продукции Казахстана. Республика экспортирует на китайский рынок в основном сырье. В 2020 году экспорт оценивался в 9 млрд долларов. Китай включил Казахстан в международный проект «Один пояс – один путь» и пообещал вложить в республику 27,6 млрд долларов. Однако Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана с оборотом 18,2 млрд долларов. В частности, Россия поставляет в Казахстан продукции на 13,3 млрд долларов в год.

Источник: kapital-rus.ru

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