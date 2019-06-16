Россия планирует «импортировать» трудоспособное население из Украины

Одна из долгосрочных целей РФ в результате выдачи паспортов и гражданства жителям ОРДЛО — решение собственной демографической проблемы.

Такое мнение высказал координатор ИС Дмитрий Тымчук.

«Это фактический „импорт” трудоспособного населения. Причем, складывается ощущение, что как раз выдача большого количества российских паспортов „гражданам республик” Кремлем считается нецелесообразной. Так, несмотря на пропагандистские заявления, на сегодня для рассмотрения органами российской власти подано всего несколько тысяч пакетов документов. Причем, по данным группы ИС более чем 500 из них отправлено миграционными органами РФ на доработку или вообще не взяты в работу в „связи с отсутствием оснований”, -отметил он.

«Кроме того, официальные заявления российских органов власти о невыплате пенсий „новым гражданам”, запрет на выдачу российского загранпаспорта, вопросы с пропиской, невозможность, как в Крыму! получения на него кредита – все это существенно снизило количество желающих получить аусвайс. Еще более „напряг” обстановку К.Волкер, заявивший, что Госдепартамент США будет отслеживать выданные таким образом документы. Поэтому паспорта реально будут выдаваться только военным и коллаборантам, остальным как получится, а сказки пропагандистов о доставке в ОРДЛО полумиллиона „двухглавых” паспортов остаются всего лишь сказками», — отмечает эксперт.

Источник: sprotyv.info

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