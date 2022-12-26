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Россия планирует предоставит Ирану десятки истребителей

Россия планирует предоставит Ирану десятки истребителей

В ближайшее время россия предоставит Ирану 24 истребителя Су-35. Речь идет об истребителях, изначально предназначенных для Египта. Об этом сообщает израильское СМИ ссылаясь на западные разведки.

Так, согласно данным, американцы уговорили Каир отказаться от сделки, и россияне искали других покупателей самолетов. После того, как Иран стал поставщиком дронов для российской армии, вопрос был решен. В данный момент подготовка иранских летчиков на новых машинах идет полным ходом.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11491

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