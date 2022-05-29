Россия понемногу прощается с AliExpress: Китай ограничил полеты российских Boeing

Как пишет издание The Insider, Китай ограничил полеты российских самолетов Boeing из-за санкций. Авиакомпаниям разослали документ о запрете полетов таких лайнеров через КНР. Однако позже власти уточнили, что транзитные рейсы все же будут совершаться.

В одной из логистических компаний подтвердили, что Управление гражданской авиации Китая (CAAC) сообщило о закрытии воздушного пространства страны для самолетов Boeing 757 российской грузовой авиакомпании «Авиастар-ТУ». Эта компания является основным партнером маркетплейс AliExpress, а также «Почты России».

Китайские власти требуют, чтобы самолеты не имели «двойной регистрации», которая «не отвечает требованиям ICАО (Международной организации гражданской авиации)». Если рейсы в Китай не прекратятся, авиакомпания столкнется со штрафными санкциями.

Источник: https://t.me/u_now/50851

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