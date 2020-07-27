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Россия потеряла шанс нормализовать незаконную оккупацию Крыма — МИД

Россия потеряла шанс нормализовать незаконную оккупацию Крыма — МИД

Дмитрий Кулеба считает, что действия оккупантов РФ в Крыму требуют усиления давления на Москву

Россия уже потеряла шансы успешно нормализовать незаконную оккупацию Крыма.

Действия оккупантов РФ в Крыму требуют усиления давления на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

По его словам, нарастающие нарушения прав человека и милитаризация аннексированного Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы ему не удалось завершить незаконную оккупацию и он вернул полуостров Украине.

Как известно, в Украине завершили разработку стратегии по деоккупации Крыма, но документ не является публичным. Также Украина планирует создать международную площадку по вопросам оккупированного Крыма.

К платформе по деоккупации Крыма хотят привлечь Соединенные Штаты Америки и Великобританию. Как предполагается, в будущем эта платформа может стать переговорной.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что плохие отношения между Украиной и РФ не связаны с незаконной оккупацией Крыма.

Также сообщалось, что в Кремле готовы к возможному выходу Украины из Минских соглашений, однако всем сторонам переговорного процесса это "не понравится".

Напомним, 17 июля по приказу Путина Россия начала внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: крым

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