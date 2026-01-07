Россия превратила Украину во фронт геноцида малых народов

Война в Украине для России стала самой кровавой войной не только за всё время существования такого образования, как Российская Федерация, но и фактически за весь период после Второй мировой войны. На сегодняшний день потери российской армии в Украине превышают 1 210 000 человек.

Эти потери больше, чем суммарные потери во всех войнах и конфликтах, в которых участвовала не только российская армия, но и советская после завершения ВОВ. В свою очередь, если пропорционально сопоставить войну в Украине с Великой Отечественной войной, то потери РОВ превышают потери РККА.

Разумеется, при настолько интенсивной и кровавой войне необходима регулярная мобилизация людских ресурсов, чем российское командование занялось буквально сразу же, как поняло, что быстрой войны за 2–3 дня или 2–3 недели провести не получится. Практически по всем регионам России развернулись масштабные мобилизационные кампании — как на добровольной основе, так и принудительные: «частичная» мобилизация осени 2022 года. Но отличительной чертой всех мобилизационных мероприятий в России стало то, что практически по любому региону призыв представителей коренных и малых народов в разы превышал призыв русского населения.

Например, в 2022 году в рамках мобилизационных мероприятий в Новосибирской области призыв коснулся 2 000 человек, или 0,27 % мужского населения области. В свою очередь, в Республике Саха было призвано более 4 750 человек, что составляет 1,66 % мужского населения региона. Причём по призыву лидировали районы, где проживают малые народы на грани исчезновения, — Абыйский, Анабарский, Верхнеколымский, Верхоянский и Нижнеколымский.

Не лучше ситуация и в регионах Северного Кавказа. Например, всего полгода спустя после начала войны России против Украины власти Северной Осетии открыто признали гибель около сотни местных жителей на войне. В то же время за тот же период на кладбище во Владикавказе возник острый дефицит свободных мест из-за ежедневных похорон погибших на войне в Украине.

Не лучше ситуация и в Дагестане. В настоящее время верифицирована гибель на войне 1 769 дагестанцев. Именно верифицирована — то есть задокументирована гибель с указанием имени, фамилии и места происхождения. Порой идентификация затруднена, поскольку в официальных сообщениях отсутствует уточняющая информация, а зачастую пишут нечто наподобие: «погиб сын лезгинского народа». Реальные цифры могут отличаться от верифицированных в разы.

Или вот яркий пример: в Хабаровском крае до начала полномасштабного вторжения в Украину население составляло 1,29 миллиона человек, из которых 21 129 — представители коренных народов: нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки, эвены. В свою очередь, мобилизационные мероприятия в крае были проведены так, что на 10 тысяч жителей было мобилизовано 34 русских, тогда как среди коренного населения показатель составил 95 на 10 тысяч.

В целом за время проведения мобилизационных мероприятий в России 67 % мобилизованных — это представители сельской местности либо небольших городов с населением менее 100 тысяч человек.

Примечательно, что, согласно верифицированным данным, задокументированным непосредственно, больше всего погибших на войне в Украине — из Башкортостана и Татарстана. По этому показателю им уступают даже Бурятия, Республика Саха, Алтайский край и Тыва.

В то же время смертность на войне в пересчёте на численность населения региона самая высокая в Тыве и Бурятии — коэффициент 171 и 139 соответственно.

На сегодняшний день верифицировано, то есть документально подтверждено, что на всего 7 278 тувинцев-тоджинцев — уникальную народность — приходится минимум 151 погибший на войне. На всего лишь 2 730 теленгитов, народность на грани исчезновения, — минимум 25 погибших.

Для этих и многих других народов такие потери сопоставимы с неотвратимым исчезновением.

Очевидно, что на сегодняшний день Россия войной в Украине проводит не только планомерный и масштабный геноцид против украинского народа, но и продолжает неотъемлемую стратегию по зачистке населения страны от неугодных национальностей и культур — стратегию, которая не менялась со времён Московского царства, Российской империи и имела место при СССР.

В июле 2024 года Минюст РФ включил 55 организаций, изучающих проблематику коренных народов России, в список экстремистских, тем самым заблокировав их работу и ограничив доступ к информации.

Кроме того, многолетняя, из поколения в поколение, русификация коренных народов России путём присвоения им русских имён и фамилий усложняет процесс верификации и идентификации.

Очевидно, что реальные масштабы проводимой внутри России этнической и культурной зачистки уже представляют собой катастрофу для многих малых народов, исчезновение которых в подобных условиях становится неотвратимым фактом.

Джерело: minval.az

Автор: Александр Коваленко, военный обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»